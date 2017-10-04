За один день на берегу океана возле Мурманска собрали 15 тонн пластикового мусора

За один день было собрано 15 тонн пластикового мусора на берегу Северного Ледовитого океана в российском Мурманске. Масштабы загрязнения потрясли даже самых опытных экологов.

В акции приняли участие 500 местных жителей, добровольцев из России и других стран, а также представителей программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Они очистили побережье в районе одного из самых крупных портовых городов российского севера – население Мурманска составляет около 300 тысяч, сообщает сайт ООН.

Это не единственный загрязненный район Северного Ледовитого океана. По данным ученых, таяние ледников способствует продвижению пластикового мусора в «девственные» районы, а замерзшие куски пенопласта обнаружены недавно в тысяче миль от Северного полюса, вдали от судоходных маршрутов.

Уровень загрязненности российской арктической зоны, как сообщают из ЮНЕП, стремительно приближается к показателям Атлантического и Тихого океанов, где судоходство гораздо интенсивнее.