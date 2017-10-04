Эстонский проект "Сделаем!" расширяет границы: в 2018 году уборка пройдет и в России

Через год, 15 сентября 2018 года, впервые в мире состоится однодневная уборка мусора в рамках проекта "Сделаем!", которая охватит 150 стран. Координатор акции в России Татьяна Лаврова рассказала, что у Восточного соседа понемногу появляется экологическое сознание. Есть в России и активные группы волонтеров-экологов.

"Страна огромная, в разных областях по-разному вопрос решается, но сейчас в России курс на сортировку взят, другое дело, сколько это возьмет времени. Команд там очень много", – сказала Лаврова в передаче "Кофе+".

9 октября с 15 до 17 часов состоится собрание по уборке в России, информацию по нему можно найти на специальном сайте.

Мировая уборка будет происходить на основании картографирования. Для этого уже запущено специальное мобильное приложение, которое позволяет отметить нелегальную свалку или узнать, где требуется помощь уборщиков.

Также Татьяна вспомнила и о самой первой уборке в Эстонии, 10 лет назад 50 000 человек, то есть 4% населения страны, вышли на борьбу с нелегальными свалками и это принесло хорошие результаты, а инициатива заразила другие страны.

"По данным Центра управления гослесами, в Эстонии после уборки 2008 года на 75% снизилась загрязненность, но расслабляться рано", – говорит Лаврова.

Каждый год в мире появляется 1,3 млрд тонн мусора, и лишь пятая его часть перерабатывается или попадает на специальный полигон. Отметим, что штаб-квартира всемирной уборки 2018 года будет находиться в Эстонии.