Госсуд: принудительное слияние волостей Коэру, Ракке и Люганузе не противоречит конституции

Государственный суд пришел к мнению, что принудительное объединение между собой трех волостей – Коэру, Ракке и Люганузе не противоречит конституции. К такому выводу высшая судебная инстанция пришла после обсуждения жалобы, поданной советами трех местных самоуправлений.

В случае с тремя упомянутыми волостями правительство, корректируя административно-территориальное устройство, следовало букве закона и принятое правительством постановление не противоречит основному закону.

В ходе административной реформы ряд самоуправлений поставил под сомнение конституционный характер постановлений правительства. В частности, одним из постановлений правительство изменило административно-территориальное устройство, границы и названия волостей Коэру, Ракке и Люганузе.

Принятый в июне прошлого года Закон об административной реформе обязал правительство предлагать местным самоуправлениям с населением менее 5000 человек объединиться с соседними волостями, а также дал право в принудительном порядке решать вопрос о слиянии соседних самоуправлений в случае, если они не согласятся сделать это добровольно.

20 декабря 2016 года Госсуд принял решение, что Закон об административной реформе во многом останется в силе.

Коллегия конституционного надзора госсуда отметила в своей резолюции по решению, что следует частично удовлетворить заявления волостных собраний Кыпу, Юуру и Тыстамаа и признать противоречащей Конституции и недействительной часть второй фразы раздела 1 статьи 24 закона об административной реформе. Согласно этому разделу, лимит расходов на инициированное правительством объединение составляет 100 000 евро. Поскольку изменение административно-территориальной организации является вопросом государственной жизни, конституция требует, чтобы государство в полном объеме несло связанное с ним расходы. В остальном госсуд не стал удовлетворять жалобы.

Госсуд решил, что конституция допускает изменение границ единиц местного самоуправления, если это не происходит произвольно. По оценке коллегии, закон не нарушает этот запрет.

Цель изменения административно-территориальной организации местного самоуправления заключается в улучшении способности местных самоуправлений оказывать публичные услуги, эта цель соответствует конституции. Услуги местных самоуправлений связаны с основными правами и свободами, охрана которых является обязанностью государственной власти.

По мнению коллегии, закон позволит достичь этой цели, поскольку крупные местные самоуправления предположительно лучше справятся с возложенными на них задачами, чем единицы с меньшим числом жителей. При этом законодатель обладает значительным пространством для принятия решений по административно-территориальному делению государства, а судебная власть не может вместо законодателя решать, какие критерии изменения следует предпочесть.

Коллегия также пояснила, что критерий 5000 жителей – не единственный, который следует учитывать при изменении административно-территориального деления. Закон позволяет правительству не объединять единицы местного самоуправления с числом жителей менее 5000, если на то существуют весомые причины.

Госсуд отметил, что предусмотренные законом сроки являются короткими, но не недостаточными для того, чтобы местные самоуправления смогли принять необходимые для объединения решения и совершить необходимые действия, в том числе действия, связанные с выборами административных собраний в 2017 году. Местные самоуправления могут представить обоснованное мнение в связи с возбужденным правительством объединением, что гарантирует им содержащееся в конституции право на выслушивание.

По мнению коллегии, конституции не противоречит также то, что при финансировании объединения местные самоуправления будут подвергаться разному обращению в зависимости от того, было объединение возбуждено местным административным собранием или правительством страны. У этого имеется конституционная причина – собрания местных самоуправлений мотивируют возбуждать объединение.

С протестом по поводу принудительного слияния в Государственный суд обратились 17 волостных советов. Жалобы еще 14 местных самоуправлений еще рассматриваются в Госсуде.