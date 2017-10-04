Эстония подписала конвенцию о запрете ртути в быту и не только: с 2020 года будет запрещено производство, экспорт и импорт нескольких видов продукции, которая содержит жидкий металл. Запретят также и градусники со ртутью, передает "Актуальная камера".

Ртуть и ее соединения известны своей токсичностью как в отношении человека, так и других живых организмов. Так, в 1956 году в Японии был впервые описан синдром, вызываемый отравлением ядовитыми парами металла. Болезнь Минаматы характеризуется поражением центральной нервной системы, которое включает нарушение моторики, ослабление зрения и слуха, а в тяжелых случаях – паралич, завершающийся летальным исходом. Коварность ртути заключается в том, что химический элемент может преодолевать в природе тысячи километров.

"Возьмем, например, африканский континент, где для добычи ртути часто сжигают приборы, которые содержат этот металл. Это один из наиболее вредоносных способов обработки данного элемента. При сжигании приборов в воздух поднимаются ртутные пары, которые могут разлететься на очень большое расстояние и осесть в Европе и даже в Арктике", – пояснил сотрудник Министерства окружающей среды Каупо Хейнма.

В итоге ртуть оседает на дне водоемов, и дальше по пищевой цепе элемент может оказаться в организме человека.

"В эстонской рыбе ртути нет. Ситуация с рыбой в Скандинавских странах более проблематична. Там, особенно в закрытых водоемах, часто бывает мало рыбы. И из-за этого повышается концентрация ртути в организмах живых существ, которые вынуждены обитать в такой среде", – отметил старший научный сотрудник Эстонского университета естественных наук Арво Тувикене.

Свойства ртути хорошо известны со школьных уроков химии – это единственный металл, находящийся в жидком состоянии при комнатной температуре. Он используется в быту и технике в качестве рабочей жидкости в различных измерительных приборах и электрических реле. Вместе с этим, химический элемент и его соединения являются опасными высокотоксичными веществами, способными накапливаться в организме человека. Для того, чтобы защитить здоровье людей, еще в 2009 году более 100 стран договорились подписать, т.н. Минаматскую конвенцию.

"Эстония присоединилась к договору 21 июня. Это не повлечет для нас каких-либо обязательств. Европейский союз сделал многое для того, чтобы снизить использование ртути. Например, что касается амальгамы, то сегодня этот сплав уже запрещено применять в стоматологии по отношению к беременным женщинам и детям", – сказал представитель Министерства окружающей среды Каупо Хейнма.

С 2020 года конвенция запретит производство, экспорт и импорт части продукции, содержащей ртуть, в том числе электрических батарей, некоторых видов люминесцентных ламп, ртутных термометров и приборов для измерения давления.