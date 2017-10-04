Актуальная камера 04.10.2017 (18:00)

Если Каталония выйдет из состава Испании и станет независимым государством, то встанет вопрос о том, где будет в дальнейшем выступать одна из главных звезд высшей лиги испанского чемпионата - футбольный клуб "Барселона". Конфликт вокруг "Барселоны" также может привести к тому, что сборная Испании лишится права участвовать в ЧМ по футболу 2018 года.
Государственный суд пришел к мнению, что принудительное объединение между собой трех волостей – Коэру, Ракке и Люганузе не противоречит конституции. К такому выводу высшая судебная инстанция пришла после обсуждения жалобы, поданной советами трех местных самоуправлений.
Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.
По мнению члена правления Балтийского института жилищной экономики и политики Владимира Вайнгорта, новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах не решит проблемы малообеспеченных семей и не устранит коллективную ответственность членов КТ перед поставщиками тепла и воды.
В Торонто впервые прошла серия мероприятий Northern Spirit EstoStyle, знакомящих с эстонской модой и дизайном. Мероприятия приурочены к 100-летнему юбилею Эстонской Республики и 150-летию Канады.
Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил