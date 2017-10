Tallink перевел грузоперевозки из центра Таллинна в Мууга

Компания Tallink в сотрудничестве с Таллиннским портом и Transiidikeskus AS с октября пустили регулярную линию грузоперевозок из порта Мууга до порта Вуосаари в Хельсинки. Sea Wind, грузовое судно компании Tallink, которое раньше использовало порт Ванасадам, теперь ходит из Мууга от тepминала компании Transiidikeskus AS. Это значит, что четверть объема грузоперевозок Tallink в Финляндию больше не отправляются из центра Таллинна.

