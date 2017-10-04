Tallink перевел грузоперевозки из центра Таллинна в Мууга

Компания Tallink в сотрудничестве с Таллиннским портом и Transiidikeskus AS с октября пустили регулярную линию грузоперевозок из порта Мууга до порта Вуосаари в Хельсинки. Sea Wind, грузовое судно компании Tallink, которое раньше использовало порт Ванасадам, теперь ходит из Мууга от тepминала компании Transiidikeskus AS. Это значит, что четверть объема грузоперевозок Tallink в Финляндию больше не отправляются из центра Таллинна.

"Расположение в порту Мууга позволит нашим клиентам избежать пробок на дорогах и сэкономить время. Эти изменения также пойдут на пользу нашим пассажирам с автомобилями, поскольку в порту в центре города уменьшится количество грузовиков, а движение в портовой зоне и вокруг нее станет проще. Линия из Мууга "уведет" из центра Таллинна четыре километра грузовых автомобилей в сутки", – отметил председатель правления Tallink Grupp Янек Сталмейстер.

Рейс из Мууга в Вуосаари на 6 морских миль короче.

Судно Sea Wind длиной в 152 метра может вместить километровую очередь грузовых автомобилей, если их расположить друг за другом. Оно совершает два регулярных рейса в день.

В порту Мууга 29 причалов, три из которых предназначены для судов типа ро-ро. Последняя линия судов типа ро-ро из Мууга прекратила функционировать в 2011 году.