Навальный объявил о всероссийской акции протеста 7 октября

Алексей Навальный объявил о проведении 7 октября акции протеста по всей России. В 80 городах России, где были открыты штабы Навального, пройдут пикеты, к которым призывают присоединиться всех желающих.

Главное мероприятие будет в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18:00, сообщается на сайте Навального. "Мы отлично понимаем, что именно для его предотвращения и устроена вся эта клоунада с судами", – цитирует сообщение meduza.io.

В Москве, сообщается на сайте Навального, была подана заявка на митинг на Пушкинской площади. Власти города отклонили заявку, не предложив альтернативную площадку.

"А значит вновь в полном соответствии с постановлением Конституционного суда России мы выходим на Тверскую в 14:00 как на санкционированное и полностью легальное мероприятие, – говорится в сообщении. – Любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной. Хотите – стойте, хотите – идите, хотите – лежите, хотите – пойте".

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Интерфаксу сообщили, что заявка "на проведение публичной встречи с политиком Навальным с целью информирования о его деятельности" на Пушкинской площади 7 октября была отклонена. Также отклонены заявки на проведение аналогичных акций в других местах Москвы 7–8 октября, в том числе на проспекте Академика Сахарова. При этом еще несколько таких же заявок, сообщили в мэрии, пока находятся на рассмотрении.

Власти Санкт-Петербурга отказались согласовывать акцию сторонников Навального на Марсовом поле 7 октября. В штабе политика заявили, что не получили в установленный срок отказ от городской администрации, что позволяет считать акцию согласованной. Власти Санкт-Петербурга, в свою очередь, уверяют, что сторонники Навального были уведомлены об отказе.

Алексей Навальный и глава его штаба Леонид Волков 2 октября были приговорены к 20 суткам административного ареста за нарушение правил организации митинга.

В России 26 марта и 12 июня прошли акции протеста против коррупции, объявленные после того, как ФБК Алексея Навального опубликовал расследование о "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева. В Москве участники несогласованных акций выходили на Тверскую улицу. Обе акции сопровождались задержаниями нескольких сотен человек. Также были возбуждены уголовные дела о нападении на полицейских, фигурантов которых приговорили к реальным срокам лишения свободы.