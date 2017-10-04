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Эстония делится опытом в IT-сфере со странами СНГ, интерес вызвала тема безопасности э-выборов ({{commentsTotal}})

Председательство в ЕС
Константин Свиридовский, "Актуальная камера"
Председательство в ЕС

Цикл конференций, посвященных инфотехнологиям, в рамках председательствования Эстонии в Совете ЕС, продолжается в Таллинне. Эстонские специалисты в области IT делились опытом с экспертами из других стран, передает "Актуальная камера".

В Эстонии электронные выборы давно стали обыденностью, а вот многие страны СНГ все еще пытаются к этому прийти. Сегодня представители восточных партнеров ЕС старались узнать как можно больше о том опыте, который накопили эстонские специалисты за годы работы с электронным государством. В частности, тема безопасности выборов вызвала у зарубежных гостей наибольший интерес.

Заместитель министра информационных технологий и коммуникаций Молдовы Виталий Тарлев сказал, что с технической стороны в стране были готовы внедрить электронное голосование 7-8 лет назад. "Но для того, чтобы добиться нужного уровня легитимности, должна быть позитивная реакция жителей и политиков. Нам пришлось отложить этот вопрос, потому что люди еще не готовы".

Украинские делегаты также заявили, что их народ пока не готов принять новшество отчасти из-за страха фальсификации выборов. Поэтому тема безопасности для них является первостепенной.

Эстонские эксперты открыто делятся своим опытом, поясняя, что если в этих странах система унификации данных пройдет успешно, то эстонским бизнесменам станет намного легче вести там свои дела.

В рамках программы восточного партнерства будут проведены еще две встречи: бизнес-форум и конференция на тему гражданского общества.

Редактор: Ирина Киреева



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