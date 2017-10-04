Лекарств для детей должно быть больше ({{commentsTotal}})
С сегодняшнего дня и до пятницы в Таллинне будет проходить встреча представителей комитета детских лекарств Европейского департамента лекарств. Основной темой встречи будет доступность детских лекарств и их разработка. Исследований, связанных с влиянием лекарств на детей, проведено гораздо меньше, чем исследований, касающихся взрослых людей. Это создает ситуацию, когда детей пытаются лечить с помощью препаратов, которые предназначены для взрослых, а итог здесь не всегда предсказуем. Тему продолжит Лилия Прокопчик: