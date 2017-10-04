Раймонд Кальюлайд: вовлечь Сависаара в рекламную кампанию было моей идеей

Вовлечение в информационную кампанию по теме Хийуского стадиона в 2013 году в Таллинне Эдгара Сависаара было идеей предпринимателя Раймонда Кальюлайда, сообщил в среду на судебном процессе по делу экс-лидера центристов Эдгара Сависаара в Харьюском уездном суде сам Кальюлайд, занимающий сейчас пост старейшины Пыхьяской части столицы.

Как подчеркнул Кальюлайд, тогда никто не увидел в этой кампании какой-либо связи с предстоящими муниципальными выборами.

Он вспомнил, что в 2013 году был частным предпринимателем и власти Таллинна пригласили его как специалиста по маркетингу к проведению информационной кампании по теме Хийуского стадиона.

"Поначалу я сказал об этом Сависаару и вице-мэру Арво Сарапуу", – сообщил Кальюлайд. Он отметил, что обсуждение было очень беглым и речь шла только о том, что нужно провести информационную кампанию.

На вопрос, почему Сависаара как мэра интересовала тема инфокампании Хийуского стадиона, Кальюлайд ответил, что об этом разговора не было.

По словам Кальюлайда, на первое совещание по теме явились и другие лица. "Город хотел созвать людей на толоку, связанную с завершением работ на стадион и на праздник его открытия", – рассказал Кальюлайд.

Он вспомнил, что были подготовлены рекламный плакат и видео. Кальюлад добавил, что именно по его предложению в кампании упомянули руководителей города Яануса Мутли, Арво Сарапуу и Эдгара Сависаара.

"Моя идея состояла в том, чтобы провести кампанию, расшевелить людей, чтобы они обратили внимание, – пояснил Кальюлайд. – Я предположил, что вовлечение в кампанию руководителей города привлечет всеобщее внимание и заставит говорить об этом и прессу".

По словам Кальюлайда, руководители города особенно не возражали против предложенной им кампании.

Период ее проведения был запланирован на время перед открытием стадиона в Хийу, то есть на осень 2013 года, сказал Кальюлайд. На вопрос, увидел ли кто-нибудь хоть какую-то связь этой инфокампании с предстоящими тогда выборами, Кальюлайд уверенно ответил: "Нет".

"Инфокампания никак не была похожа на предвыборную кампанию", – заверил Кальюлайд.

По его словам, свои счета за работу он предъявил фирме OÜ Broadline, которая на тот момент была лидером рынка в проведении мероприятий, но не смог ответить, почему он не предъявил счета прямо городу. В то же время, отметил Кальюлайд, то, что счета предъявляются не прямо заказчику, на самом деле нередкое явление.

Кальюлайд напомнил, что в 2013 году накануне местных выборов он консультировал Сависаара как лидера Центристской партии по вопросам маркетинга, делая это и в период, когда он был связан с рекламной кампанией по теме Хийуского стадиона. "Но эти темы я рассматривал раздельно друг от друга", - подчеркнул Кальюлайд.

Кальюлайд указал, что городская кампания несомненно повлияла на имидж участвовавших в ней руководителей города, но добавил, что не рассматривал кампанию по теме Хийуского стадиона как предвыборную.

Кальюлайд отметил, что цель обеих кампаний была разной — цель кампании по стадиону не была приглашать людей голосовать за Сависаара, но обратить внимание людей на построенный новый стадион.

Отвечая на вопрос защитника, Кальюлайд рассказал, что его до суда трижды вызывали в полицию безопасности, в первый раз в качестве свидетеля и дважды — в связи с подозрением в хищении городского имущества.

В итоге уголовное расследование в отношении него было прекращено из соображений целесообразности, и Кальюлайда не обязали возместить нанесенный городу ущерб.