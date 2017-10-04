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Из сквера Пяхклимяэ постараются выжить любителей выпить на природе ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Александр Красноумов, "Актуальная камера"
Ида-Вирумаа

Нарвские стражи порядка призвали общественность помочь в борьбе с распитием спиртных напитков в общественных местах. К решению проблемы подключились и городские власти, передает "Актуальная камера".

Одним из излюбленных мест в Нарве, где собираются компании для распития горячительных напитков, является сквер Пяхклимяэ, который находится буквально между детским садом и гимназией. По словам местных жителей, проблема эта зреет много лет. И вот в Нарвской горуправе состоялась встреча руководства города, полиции и инициативной группы, где обсуждалась проблема парковых зон отдыха.

По словам местной жительницы, пенсионерки Ирины, проблема началась, как только в сквере установили скамейки.

Тихое место, предназначенное для спокойных прогулок, находится в удалении от проезжей части, по которой, как правило, передвигаются полицейские патрули, вдобавок оно еще закрыто от обзора зелеными насаждениями. При приближении служителей правопорядка подвыпившая компания зачастую успевает избавиться от улик.

В полиции сетуют на то, что несмотря на наличие проблемы, сами жители города очень мало обращаются к ним с подобными жалобами.

"Полиция пришла к выводу на встрече, что общественность должна быть активнее: замечать, заботиться и реагировать. Не хотелось бы узнавать об имеющейся проблеме из социальных сетей. Хотелось бы, чтобы реагирование полиции было своевременным, – сказала руководитель участковых констеблей Нарвского отделения полиции Елена Роос-Метса. – Если имеется большое количество вызовов, то при планировании патрулей мы учитываем проблемные места и патрулируем там больше. Согласно статистическим данным за девять месяцев, было зафиксировано около 20 обращений в полицию, из них девять касалось распития алкоголя или нахождение в алкогольном опьянении в сквере".

Для радикального изменения обстановки, по словам полицейских, необходимо изменить среду, в которой компании чувствуют себя комфортно. В связи с этим уютные скамейки, на которых и проходили алкособрания, уже убраны, вдоль пешеходной дорожки расставлены менее комфортабельные лавочки. Запланировано прореживание кустов, закрывающих обзор. Городские власти со своей стороны пообещали в следующем году установить в городе дополнительно пять камер наблюдения.

Редактор: Ирина Киреева

нарвасквер пяхклимяэ


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