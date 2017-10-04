В Таллинне открылся интерактивный музей кино

В среду в парке замка Маарьямяэ в Таллинне открылся первый музей кино, постоянная выставка в нем называется "Дубль один!". В музее, который является филиалом исторического музея, побывала съемочная группа "Актуальной камеры".

Согласно замыслу создателей, музей посвящен в первую очередь эстонской, и уже потом – мировой кинематографии, поэтому посетителям предлагается экскурс главным образом в эстонское киноискусство.

Вниманию гостей предлагаются красочные инсталляции и многочисленные образовательные видео. Музей предоставляет множество возможностей для интерактивного обучения, развлечений же в павильонах не так много, хотя и они тоже есть. Например, один из экспонатов позволяет посетителям оказаться прямо в фильме

Работа над подбором экспонатов стала настоящим вызовом для кураторов музея. Перед ними стояла задача сделать музей интересным как для неофитов, так и для работников киноиндустрии.

"Если создавать выставку для экспертов в области кино, то есть опасность, что получится слишком сухо. Все в музее кино должно быть сбалансировано: одни экспонаты предназначены для специалистов, другие – для тех, кто хочет повеселиться и хорошо провести время", – отметила художник-постановщик и куратор музея Катрин Сипельгас.

Одна из самых причудливых вещей в музее – огромное сюрреалистическое панно при входе в первый выставочный зал. На панно изображено кабаре, в котором собрались эстонские деятели кино.

"Источниками вдохновения для панно стали песня "Конец света – это кафе, где мы все когда-нибудь встретимся" панк-рок группы "Веннасконд" и анимационный фильм Рейна Раамата "Ад", – пояснил режиссер, куратор музея Яак Кильми.

Поход в этот музей можно смело приравнять к нескольким лекциям в киношколе: посетители получат базовые знания о кинопроизводстве и дистрибуции фильмов. В том числе гости смогут узнать, чем занимаются участники съемочного процесса, которые, как правило, остаются в тени: звукорежиссеры, художники, гримеры, мастера по освещению или, например, аниматоры. И что самое интересное и необычное – посетители смогут самостоятельно сделать трейлер и даже спеть в караоке.

Фото: Сийм Лыви/ERR