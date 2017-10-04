В четверг пройдут дожди, температура +8..+11 ({{commentsTotal}})
Область низкого давления перемещается со Скандинавии на Балтийские страны, передает "Актуальная камера".
Ночью будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный 5-11 м/с, на островах и побережье порывами до 15 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха – от +6 до +11°C.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Юго-западный ветер изменится на северо-западный 3-9 м/с, на островах и в районе Рижского залива порывами до 15 м/с. Температура воздуха – от +8 до +11°C.