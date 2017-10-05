Сегодня начинается досрочное голосование на местных выборах ({{commentsTotal}})
Сегодня в Эстонии начинается досрочное и электронное голосование на местных выборах. В уездных центрах, в целом на 28-и избирательных участках, в течение четырех дней можно будет голосовать вне зависимости от места жительства. В Таллинне будет открыто 9 участков, в Тарту — 6. В остальных уездных центрах по одному. В Ида-Вирумаа участок для предварительного голосования будет работать в Йыхви. Говорит глава уездной службы по организации выборов Эве Эаст: