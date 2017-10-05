rus.err.ee

Сегодня начинается досрочное голосование на местных выборах ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Сегодня в Эстонии начинается досрочное и электронное голосование на местных выборах. В уездных центрах, в целом на 28-и избирательных участках, в течение четырех дней можно будет голосовать вне зависимости от места жительства. В Таллинне будет открыто 9 участков, в Тарту — 6. В остальных уездных центрах по одному. В Ида-Вирумаа участок для предварительного голосования будет работать в Йыхви. Говорит глава уездной службы по организации выборов Эве Эаст:



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Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

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