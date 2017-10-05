Спор вокруг мнения Кузичкина: BMA обещает не оставлять без внимания ложь в свой адрес

Медиахолдинг Baltijas Mediju Allianse (BMA) не сумел добиться победы над Postimees в Совете по прессе из-за статьи публициста Андрея Кузичкина, но обещает со всей серьезностью относиться к нападкам в свой адрес.

"Медиагруппа BMA с уважением относится к решению Совета по прессе. Вместе с тем, наша позиция неизменна: ни одна ложь в отношении ВМА не останется без внимания и действий", - прокомментировали в пресс-службе BMA по просьбе корреспондента портала rus.err.ee решение Совета по прессе.

В обнародованном в среду, 4 октября, решении Совет по прессе отметил, что газета не нарушила принципов журналистской этики.

Напомним, поводом для подачи жалобы стала написанная в сетевой версии газеты колумнистом Андреем Кузичкиным статья под заголовком "Andrei Kuzitškin: Eesti maksumaksja taob kinni totraid «mänguasju»" (Андрей Кузичкин: эстонские налогоплательщики оплачивают дурацкие "игрушки"), которая была опубликована 31 мая.

По оценке BMA, материал содержал неверную информацию относительно ПБК. Концерн считает, что в статье была опубликована неполная и вводящая в заблуждение информация о телеканале, которая подрывает его репутацию.

Postimees в ответ на это сообщил, что уже 1 июня внес поправки в статью Кузичикина, а удалять статью не посчитал необходимым.

Рассмотрев позиции сторон, Совет по прессе посчитал, что Postimees не нарушал кодекс журналистской этики и исправил свою ошибку, внеся в текст статьи поправки.