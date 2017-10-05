В четверг стартует новый чемпионат Эстонии по баскетболу

В четверг, 5 октября, будет дан старт очередному чемпионату Эстонии по баскетболу, в котором примут участие восемь команд - на одну меньше, чем в прошлом сезоне.

Сокращение числа участников вызвано банкротством раквереского "Тарваса". Его место в первенстве хотел было занять клуб "Виру Булл", но поскольку формально он не является правопреемником "Тарваса", то руководство Эстонского баскетбольного союза данное ходатайство отклонило.

В итоге регулярный чемпионат начнут 8 команд. Из них четыре - "Калев/Крамо", ТТУ, "ТЛУ/Калев" и "Г4С/Молодежная лига" - представляют столицу. По одной команде в первенстве имеют Рапла, Пярну, Валга, и Тарту.

Матч-открытие первенства, в котором сыграют действующий чемпион страны "Калев/Крамо" и "Авис Утилитас Рапла", начнется в 19:00 в столичном спортивном холле "Калев".

По окончании регулярного первенства в плей-офф попадут шесть лучших команд, из них первые две выйдут сразу в полуфинал. Четвертьфинальные и полуфинальные серии играются до трех побед, финальная серия - до четырех побед. Серия за 3-е место играется до трех побед.

В прошлом сезоне "Калев/Крамо" выиграл в финальной серии у "Рапла" со счетом 4:0.

Всего на счету "Крамо" уже девять чемпионских титулов.