Ирина Эмбрих из-за травмы пропустит турнир "Таллиннский меч" ({{commentsTotal}})
Лидер женской сборной Эстонии по фехтованию на шпагах Ирина Эмбрих из-за травмы запястья пропустит турнир "Таллиннский меч" - этап Кубка мира, который пройдет в столице во второй половине октября.
По словам главного тренера эстонских шпажисток Кайдо Кааберма, залечить травму в начале сезона - правильное решение, поскольку впереди спорсменок ждет большое число соревнований, передают утренние новости ETV+.
Решение о том, кто заменит Ирину Эмбрих на этапе Кубка мира в Таллинне, Кааберма примет по итогам тренировочного сбора, который на следующей неделе начнется в спортивном центре "Сыле".
Три места в команде прочно заняты Юлией Беляевой, Кристиной Кууск и Эрикой Кирпу, а за четвертую, вакантную позицию поборятся Катрина Лехис и Нелли Дифферт (прежде носила фамилию Паю - прим. rus.err.ee).
В прошлом сезоне эстонские шпажистки выиграли "Таллиннский меч" в командном зачете, а в индвидуальном турнире успешнее остальных коллег по сборной была Ирина Эммбрих, занявшая третье место.
Редактор: Сергей Михайлов