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Ирина Эмбрих из-за травмы пропустит турнир "Таллиннский меч" ({{commentsTotal}})

Спорт
Ирина Эмбрих.
Ирина Эмбрих. Автор: Фото: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

Лидер женской сборной Эстонии по фехтованию на шпагах Ирина Эмбрих из-за травмы запястья пропустит турнир "Таллиннский меч" - этап Кубка мира, который пройдет в столице во второй половине октября.

По словам главного тренера эстонских шпажисток Кайдо Кааберма, залечить травму в начале сезона - правильное решение, поскольку впереди спорсменок ждет большое число соревнований, передают утренние новости ETV+.

Решение о том, кто заменит Ирину Эмбрих на этапе Кубка мира в Таллинне, Кааберма примет по итогам тренировочного сбора, который на следующей неделе начнется в спортивном центре "Сыле".

Три места в команде прочно заняты Юлией Беляевой, Кристиной Кууск и Эрикой Кирпу, а за четвертую, вакантную позицию поборятся Катрина Лехис и Нелли Дифферт (прежде носила фамилию Паю - прим. rus.err.ee).

В прошлом сезоне эстонские шпажистки выиграли "Таллиннский меч" в командном зачете, а в индвидуальном турнире успешнее остальных коллег по сборной была Ирина Эммбрих, занявшая третье место.

Редактор: Сергей Михайлов

ирина эмбрихталлиннский меч


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