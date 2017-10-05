Ирина Эмбрих из-за травмы пропустит турнир "Таллиннский меч"

Лидер женской сборной Эстонии по фехтованию на шпагах Ирина Эмбрих из-за травмы запястья пропустит турнир "Таллиннский меч" - этап Кубка мира, который пройдет в столице во второй половине октября.

По словам главного тренера эстонских шпажисток Кайдо Кааберма, залечить травму в начале сезона - правильное решение, поскольку впереди спорсменок ждет большое число соревнований, передают утренние новости ETV+.

Решение о том, кто заменит Ирину Эмбрих на этапе Кубка мира в Таллинне, Кааберма примет по итогам тренировочного сбора, который на следующей неделе начнется в спортивном центре "Сыле".

Три места в команде прочно заняты Юлией Беляевой, Кристиной Кууск и Эрикой Кирпу, а за четвертую, вакантную позицию поборятся Катрина Лехис и Нелли Дифферт (прежде носила фамилию Паю - прим. rus.err.ee).

В прошлом сезоне эстонские шпажистки выиграли "Таллиннский меч" в командном зачете, а в индвидуальном турнире успешнее остальных коллег по сборной была Ирина Эммбрих, занявшая третье место.