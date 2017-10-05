В Тарту после капремонта открылся Арочный мост

После капитального ремонта в Тарту с 5 октября открыт Арочный мост, позволяющий перейти реку Эмайыги и сразу попасть на Ратушную площадь.

На время ремонтных работ, которые начались в апреле, пешеходам приходилось проходить лишние 700 метров, чтобы перейти с одного берега реки на другой, передают утренние новости ETV+.

В ходе работ строители на полметра расширили пешеходные дорожки моста, обновили систему освещения и электроснабжения. Помимо этого на мосту построили новые лестницы и пандусы, которые упростят передвижение людей с детскими колясками, инвалидов и велосипедистов.

Стоимость работ составила почти 780 тысяч евро.

Арочный мост был построен в 1959 году.