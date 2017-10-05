Испания не пойдет на переговоры с властями Каталонии

Власти Испании отвергли вариант переговоров с Каталонией о независимости: в заявлении премьера Мариано Рахоя, которое цитирует AFP, подчеркивается, что Мадрид не склонится перед "шантажом" Барселоны.

Решить конфликт путем переговоров призывает Евросоюз, тогда как власти Каталонии готовятся объявить о независимости уже в понедельник - об этом глава автономии Карлес Пучдемон заявил в интервью Би-би-си.

На нынешнем этапе испанские власти решительно отвергают любую возможность для переговоров, в том числе при посредничестве короля Испании.

"Правительство не будет вести переговоров и обсуждать нечто нелегальное, а также не приемлет шантажа", - говорится в заявлении администрации Рахоя.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что и король Испании Фелипе VI встал на сторону правительства в вопросе о проведенном в автономной области референдуме о независимости, проигнорировав мнение миллионов каталонцев.