rus.err.ee

Урмас Рейнсалу предложил доверить выборы президента сразу Коллегии выборщиков ({{commentsTotal}})

Выборы
Рейнсалу предложил парламенту новую процедуру выборов президента.
Рейнсалу предложил парламенту новую процедуру выборов президента. Автор: Postimees/Scanpix
Выборы

Министр юстиции Урмас Рейнсалу считает, что выбирать президента Эстонии могла бы сразу Коллегия выборщиков, а срок должностных полномочий главы государства стоит продлить с нынешних пяти до семи лет. При этом на повторный срок президент претендовать не сможет.

Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Министерства юстиции, отметив, что с предложением изменить порядок выборов президента и, следовательно, Конституции ЭР, Рейнсалу накануне обратился к спикеру парламента Эйки Нестору.

По словам Урмаса Рейнсалу, от попытки выбора президента в стенах Рийгикогу следует отказаться, а вместо этого сразу передать процедуру Коллегии выборщиков. Состав коллегии министр также считает нужным изменить. Если прошлой осенью президента выбирали 101 депутат Рийгикогу и 234 представителя местных самоуправлений, то в будущем число делегатов от муниципалитов могло бы увеличиться до 422, таким образом общий состав коллегии выборщиков расширился бы до 523 человек.

Количество представителей местных органов власти в Коллегии выборщиков Урмас Рейнсалу предлагает привязать к числу имеющих право голоса жителей этих самоуправлений. Таллинн, как крупнейший город Эстонии, был бы представлен 30 делегатами вместо прежних 10, но каждое самоуправление имело бы не менее двух представителей.

При этом для того, чтобы попасть в Коллегию выборщиков, представители местного самоуправления не обязательно быть членом его волостного или городского собрания.

На президентских выборах в коллегии выборщиков могло бы быть пять туров, по итогам каждого из них выпадал бы кандидат, получивший меньше всех голосов.  Если кандидаты получат равное число голосов, то в следующий тур выйдет старший из них.

Если в любом раунде один из кандидатов получит простое большинство голосов членов избирательной комиссии (50% + 1 голос), то этот кандидат становится выбранным. В последнем же туре выборов побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

В 2016 году в Эстонии долго не могли выбрать нового президента. Выборы главы государства начались в конце августа. Три тура выборов в парламенте 29 и 30 августа и два тура голосования в Коллегии выборщиков 24 сентября результата не принесли. За это время с дистанции сошли кандидаты в президенты Эйки Нестор, Март Хельме, Марина Кальюранд, Майлис Репс, Аллар Йыкс и Сийм Каллас. В итоге право выбора президента снова перешло к Рийгикогу, который 3 октября поддержал единственного оставшегося кандидата - Керсти Кальюлайд.

Редактор: Сергей Михайлов

выборы президентаидея рейнсалу


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Референдум в Каталонии
ЭСТОНИЯ
выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Владимир Вайнгорт

Владимир Вайнгорт: новый закон о КТ не решит имеющиеся проблемы

По мнению члена правления Балтийского института жилищной экономики и политики Владимира Вайнгорта, новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах не решит проблемы малообеспеченных семей и не устранит коллективную ответственность членов КТ перед поставщиками тепла и воды.

ЭКОНОМИКА
04.10

Еврокомиссия оштрафует Amazon на 250 млн евро

04.10

Бывший вице-президент Банка Эстонии Андрес Сутт войдет в правление Eesti Energia

04.10

ЭЖД терпит убытки из-за низкой загрузки станции Койдула

04.10

В Тарту проходит семинар о ведении бизнеса с исламскими странами

03.10

Эксперты: появление новых банков может изменить ценовую политику на банковские услуги

СПОРТ
КУЛЬТУРА
День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
ТЕСТ: А вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

LIVE по четвергам в 12:00
последние новости
10:10

LIVE в 12:00: Илляшевич (ОЛПЭ) VS Якобишвили (EKRE)

09:57

Пропавший в Нарве 41-летний Алексей при обнаружении нуждался в медпомощиОбновлено

09:48

Через две недели в Нарве пройдет очередной День донора

09:14

Среди 396 клиентов столичного вытрезвителя в сентябре были 2 подростка

08:58

Победитель волейбольной Балтийской лиги уступил чемпиону Эстонии

08:51

Урмас Рейнсалу предложил доверить выборы президента сразу Коллегии выборщиков

08:24

Испания не пойдет на переговоры с властями Каталонии

07:58

В Тарту после капремонта открылся Арочный мост

07:31

Ирина Эмбрих из-за травмы пропустит турнир "Таллиннский меч"

07:23

В четверг стартует новый чемпионат Эстонии по баскетболу

07:18

В Эстонии начинается предварительное голосование на местных выборах

07:12

Спор вокруг мнения Кузичкина: BMA обещает не оставлять без внимания ложь в свой адрес

04.10

В четверг пройдут дожди, температура +8..+11

04.10

В Доме новостей ERR открыта выставка графика и художника "АК" Айвара Кыуэ

актуальная камера
топ читаемости
04.10

Пропавшего в Нарве 27-летнего Дмитрия нашли при помощи местной жительницыОбновлено

09:57

Пропавший в Нарве 41-летний Алексей при обнаружении нуждался в медпомощиОбновлено

04.10

Коррупцию в Нарве можно победить, если не голосовать за нечестных людейОбновлено

04.10

Рейтинг самых богатых людей Эстонии возглавил Рауль КирьяненОбновлено

29.09

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

04.10

Новым главой Центра русской культуры стал Эдуард ТоманОбновлено

04.10

В Таллинне открылся интерактивный музей кино

04.10

Politico: Ильвес – один из потенциальных кандидатов в переговорщики по каталонскому кризису

04.10

Возможное отделение Каталонии от Испании ставит вопрос о будущем ФК "Барселона"

04.10

Убийство датской журналистки: на диске подозреваемого найдены видео обезглавливания женщин

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: