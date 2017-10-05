Урмас Рейнсалу предложил доверить выборы президента сразу Коллегии выборщиков

Министр юстиции Урмас Рейнсалу считает, что выбирать президента Эстонии могла бы сразу Коллегия выборщиков, а срок должностных полномочий главы государства стоит продлить с нынешних пяти до семи лет. При этом на повторный срок президент претендовать не сможет.

Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Министерства юстиции, отметив, что с предложением изменить порядок выборов президента и, следовательно, Конституции ЭР, Рейнсалу накануне обратился к спикеру парламента Эйки Нестору.

По словам Урмаса Рейнсалу, от попытки выбора президента в стенах Рийгикогу следует отказаться, а вместо этого сразу передать процедуру Коллегии выборщиков. Состав коллегии министр также считает нужным изменить. Если прошлой осенью президента выбирали 101 депутат Рийгикогу и 234 представителя местных самоуправлений, то в будущем число делегатов от муниципалитов могло бы увеличиться до 422, таким образом общий состав коллегии выборщиков расширился бы до 523 человек.

Количество представителей местных органов власти в Коллегии выборщиков Урмас Рейнсалу предлагает привязать к числу имеющих право голоса жителей этих самоуправлений. Таллинн, как крупнейший город Эстонии, был бы представлен 30 делегатами вместо прежних 10, но каждое самоуправление имело бы не менее двух представителей.

При этом для того, чтобы попасть в Коллегию выборщиков, представители местного самоуправления не обязательно быть членом его волостного или городского собрания.

На президентских выборах в коллегии выборщиков могло бы быть пять туров, по итогам каждого из них выпадал бы кандидат, получивший меньше всех голосов. Если кандидаты получат равное число голосов, то в следующий тур выйдет старший из них.

Если в любом раунде один из кандидатов получит простое большинство голосов членов избирательной комиссии (50% + 1 голос), то этот кандидат становится выбранным. В последнем же туре выборов побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

В 2016 году в Эстонии долго не могли выбрать нового президента. Выборы главы государства начались в конце августа. Три тура выборов в парламенте 29 и 30 августа и два тура голосования в Коллегии выборщиков 24 сентября результата не принесли. За это время с дистанции сошли кандидаты в президенты Эйки Нестор, Март Хельме, Марина Кальюранд, Майлис Репс, Аллар Йыкс и Сийм Каллас. В итоге право выбора президента снова перешло к Рийгикогу, который 3 октября поддержал единственного оставшегося кандидата - Керсти Кальюлайд.