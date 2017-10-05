Победитель волейбольной Балтийской лиги уступил чемпиону Эстонии

В розыгрыше Балтийской волейбольной лиги сильнейший клуб Эстонии, таллиннский "Сельвер" накануне вечером одержал волевую победу над действующим победителем турнира, командой "Раквере".

Поединок состоялся на площадке спортивного центра "Аудентес" и завершился со счетом 3:2 в пользу "Сельвера". Чемпионы Эстонии уступили в двух первых партиях, но сумели внести в игру перелом, взяв три сета подряд, передают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Лучшими в составе победителей стали Оливер Орав и Таави Ныммисту, набравшие по 18 очков.

Всего в новом сезоне Балтийской лиги принимают участие 14 команд.