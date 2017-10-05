Среди 396 клиентов столичного вытрезвителя в сентябре были 2 подростка

В Таллиннский вытрезвитель в сентябре доставили 396 человек, среди них двое несовершеннолетних.

Об этом в сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что среди клиентов вытрезвителя было 347 мужчин и 49 женщин.

Почти четверть или 103 человека среди всех доставленных - это лица без определенного места жительства.

14 доставленных в вытрезвитель человек нуждались в медицинской помощи.