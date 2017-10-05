Среди почти 400 клиентов столичного вытрезвителя в сентябре были двое подростков ({{commentsTotal}})
В Таллиннский вытрезвитель в сентябре доставили 396 человек, среди них двое несовершеннолетних.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что среди клиентов вытрезвителя было 347 мужчин и 49 женщин.
Почти четверть или 103 человека среди всех доставленных - это лица без определенного места жительства.
14 доставленных в вытрезвитель человек нуждались в медицинской помощи.
Редактор: Сергей Михайлов