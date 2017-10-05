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ВИДЕО: завершился предвыборный баттл Якобишвили (EKRE) VS Илляшевич (ОЛПЭ) ({{commentsTotal}})

Выборы
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Выборы

В четверг, 5 октября, в эфире портала RUS.ERR.EE прошел поединок между баллотирующимися в Таллинне Владимиром Илляшевичем (ОЛПЭ) и Николаем Якобишвили (EKRE) из серии предвыборных баттлов. По мнению жюри, убедительную победу одержал Илляшевич.

В ближайшее время появится нарезка острых моментов и краткая выжимка.

Владимир Илляшевич возглавляет избирательный список Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) в Мустамяэ, член Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Николай Якобишвили баллотируется в Кристийне.

Последний раз писатель и исследователь истории Русской Прибалтики Илляшевич баллотировался в 2009 году, когда безуспешно пытался попасть от ОЛПЭ в Европарламент. В муниципальных выборах участвовал в 2002 году. Он шел по списку Объединенной народной партии Эстонии (которая позднее трансформировалась в ОЛПЭ) и набрал 280 голосов.

Архитектор Якобишвили впервые участвовал в муниципальных выборах в 2013 году и набрал 7 голосов. В 2015 году на парламентских выборах получил 28 голосов.

Если ОЛПЭ планирует обеспечить в городских учреждениях обслуживание на русском языке, то главная цель EKRE - сделать управление Таллинном эстоноязычным и проэстонским.

Поединок между Илляшевичем и Якобишвили станет последним из серии предвыборных политических баталий.

По завершении прямой трансляций самые острые моменты словесных поединков, комментарии и оценки жюри будут доступны на портале RUS.ERR.EE.

Ведущий баттла - журналист портала RUS.ERR.EE Артур Тооман.

Поединок оценило жюри в составе: журналист "Актуальной камеры" Николай Лощин, представитель Общества дебатов Эстонии Катерина Данилова, студент журфака Таллиннского университета Виталий Бесчастный.

Со счетом 7:2 победу в дебатах одержал Владимир Илляшевич. От Бесчастного он получил три балла, от Лощина и Даниловой - по два. По одному очку Лощин и Данилова дали Якобишвили.

Комментарии членов жюри:

Николай Лощин: Несмотря на разгромный счет, оппоненты стоили друг друга. Как показали дебаты, у них много общего. Минус в том, что кандидаты не смогли представить четкой аргументации по конкретным пунктам программы своих партий, ограничившись общими заявлениями и перескакивая с муниципального уровня на государственный. 

Катерина Данилова: В этих дебатах не хватило разговора на муниципальном уровне. Нужно было больше говорить о проблемах тех районов, где эти кандидаты избираются. Не понравилось, что в выступлениях кандидатов было очень много обмана избирателя. Но положительным можно назвать то, что участники баттла нашли много точек соприкосновения. Это достойно, когда кандидаты не только конкурируют друг с другом, но и о чем-то договариваются.

Виталий Бесчастный: Я не увидел здесь баттла, если подразумевать, что идея этих дебатов была взята с Versus рэп-баттлов. Это была дружеская встреча. Все проходило гладко и вежливо. И я все ждал, когда же оппоненты наконец поцелуются. Илляшевич получил от меня в каждом раунде по баллу, потому что его позиция хотя бы была мне понятна. Да, там были недочеты, но Николая из партии EKRE я вообще не понял. Насколько я знаю, эта партия обычно другое говорит. И у Николая было очень мало конкретики.

Серия поединков баллотирующихся в Таллинне политиков на портале RUS.ERR.EE открылась противоборством Евгения Криштафовича (избирательный союз "Город-метро") и Леонида Цингиссера ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн").

Во втором баттле приняли участие Мария Юферева (Центристская партия) и Ольга Иванова ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн").

В противостоянии 28 сентября сошлись реформист Денис Бородич и Ольга Сытник, идущая на выборы по списку Социал-демократической партии.

Редактор: Виктор Сольц

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