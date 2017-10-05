Футбольный матч Гибралтар - Эстония рассудят хорваты ({{commentsTotal}})
Бригада судей из Хорватии получила назначение на отборочный матч чемпионата мира между сборными Гибралтара и Эстонии по футболу.
Главным арбитром назначен 33-летний Фран Йович. Помогать ему будут Ивица Модрич и Игорь Крмар, четвертый судья - Марио Зебек.
В роли судейского наблюдателя выступит швейцарец Андреас Шлухтер, делегат матча - Рудольф Заврль (Словения).
Поединок Гибралтар-Эстония пройдет в субботу, 7 октября, на стадионе Алгарве в Португалии. Начало матча - в 19:00. В прямом эфире встречу покажут ETV+ и rus.err.ee.
Редактор: Сергей Михайлов