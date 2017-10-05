Из-за тяжелого заболевания Сарапуу не примет участия в процессе по делу Сависаара

Бывший вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу из-за тяжелого заболевания не сможет выступить в качестве свидетеля на процессе по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара.

Об этом в четверг, 5 октября, сообщила Балтийская служба новостей.

На начавшемся в четверг очередном заседании в Харьюском уездном суде представитель Государственной прокуратуры отметил, что Сарапуу дал показания в ходе предварительного следствия и, по мнению обвинения, их можно рассматривать на суде без его физического присутствия.

Суд согласился с этим и использовал данные ранее показания Сарапуу.

В ходе предварительного следствия Сарапуу заявил, что он не виновен в присвоении имущества, а также описал обычный ход рабочего процесса горуправы.