Cборная Эстонии благодаря хет-трику Йоонаса Тамма разгромила Гибралтар - 6:0 ({{commentsTotal}})
В субботу, 7 октября, в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Эстонии в гостях разгромила национальную команду Гибралтара со счетом 6:0. Хет-трик сделал Йоонас Тамм.
Уже на четвертой минуте могли отличиться номинальные хозяева - Джейми Кумбс метров с 20 угодил в штангу.
На 10-й минуте вперед вышла сборная Эстонии - Сийм Лутс со "второго этажа" замкнул подачу Константина Васильева с углового.
Затем Васильев получил травму задней поверхности бедра, и на 20-й минуте одного из лидеров эстонской команды заменил Илья Антонов.
На 30-й минуте гости удвоили преимущество, и снова мяч был забит головой - отличился 19-летний Маттиас Кяйт, для которого этот гол стал четвертым в отброчном цикле ЧМ-2018.
На 38-й минуте Сергей Зенев воспользовался неразберихой в штрафной соперника и довел счет до крупного.
В начале второго тайма прекрасную возможность для взятия ворот упустил игравший на острие атаке Йоонас Тамм, но буквально сразу же реабилитировался и, получив разрезающий пас от Антонова, сделал счет 4:0. Для игрока "Флоры", обычно действующего в обороне, этот гол стал дебютным за национальную команду.
На 60-й минуте вышедший на замену Хенри Аниер мог увеличить преимущество, но попал в перекладину. К 77-й минуте Тамм забил еще два мяча и оформил хет-трик - 6:0.
Последний раз хет-трик в матче за сборную делал Индрек Зелински - 16 ноября 1996 года в товарищеском поединке с Индонезией.
6:0 - это повторение самой крупной победы сборной Эстонии за всю историю. 89 лет назад - в 1928 году - с таким же счетом была повержена команда Литвы.
В другом поединке группы Н обеспечившая досрочно выход в финальную стадию чемпионата мира сборная Бельгии на выезде обыграла команду Боснии и Герцеговины - 4:3.
После девяти туров в группе H лидирует сборная Бельгии, набравшая 25 очков. Далее идут Босния и Герцеговина (14), Греция (13), Эстония (11) и Кипр (10). Замыкает таблицу Гибралтар, проигравший все девять поединков. У Греции и Кипра еще есть игра в запасе, эти команды встречаются сегодня поздно вечером.
Борьбу за выход в стыковые матчи ведут команды Боснии и Герцеговины, Греции, Кипра и Эстонии. Правда, у последней шансы - минимальные.
Лутс забил свой первый гол в этом отборочном цикле
Стартовый состав сборной Эстонии:
Meie algkoosseis! ???????? #südamejapalliga #eestikoondis #europeanqualifiers pic.twitter.com/xpLjQRG8xh— Eesti jalgpall (@eestijalgpall) October 7, 2017
До матча
В рейтинге ФИФА сборная Эстонии занимает 84-е место, а команда Гибралтара, не набравшая ни одного рейтингового очка, находится на 206-й позиции.
В октябре прошлого года сборная Эстонии в родных стенах в дебютном матче под руководством Мартина Рейма разгромила гибралтарцев со счетом 4:0. Дублем отметился Маттиас Кяйт, еще по голу забили Константин Васильев и Сергей Мошников. Все эти игроки в строю и сейчас.
Редактор: Виктор Сольц