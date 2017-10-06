LIVE: сборная Эстонии по футболу после первого тайма громит Гибралтар - 3:0 ({{commentsTotal}})
В субботу, 7 октября, в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Эстонии в гостях играет против национальной команды Гибралтара. В прямом эфире матч показывает ETV+. Наблюдать за игрой можно и на портале rus.err.ee.
Уже на четвертой минуте могли отличиться номинальные хозяева - Джейми Кумбс метров с 20 угодил в штангу.
На 10-й минуте вперед вышла сборная Эстонии - Сийм Лутс со "второго этажа" замкнул подачу Константина Васильева с углового.
Затем Васильев получил травму задней поверхности бедра, и на 20-й минуте одного из лидеров эстонской команды заменил Илья Антонов.
На 30-й минуте гости удвоили преимущество, и снова мяч был забит головой - отличился 19-летний Маттиас Кяйт, для которого этот гол стал четвертым в отброчном цикле ЧМ-2018.
На 38-й минуте Сергей Зенев воспользовался неразберихой в штрафной соперника и довел счет до крупного.
NB! Трансляция доступна только на территории Эстонии
Матч проходит на стадионе "Алгарве" в Португалии. Комментируют встречу футбольный эксперт ETV+ Алексей Маргиев и спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев.
Лутс забил свой первый гол в этом отборочном цикле
На матче работает бригада судей из Хорватии. Главным арбитром назначен 33-летний Фран Йович. Ему помогает Ивица Модрич и Игорь Крмар, четвертый судья - Марио Зебек.
Стартовый состав сборной Эстонии:
Meie algkoosseis! ???????? #südamejapalliga #eestikoondis #europeanqualifiers pic.twitter.com/xpLjQRG8xh— Eesti jalgpall (@eestijalgpall) October 7, 2017
В рейтинге ФИФА сборная Эстонии занимает 84-е место, а команда Гибралтара, не набравшая ни одного рейтингового очка, находится на 206-й позиции.
После восьми туров в группе H лидирует сборная Бельгии, набравшая 22 очков. Команда Боснии и Герцеговины отстает от нее на восемь баллов. Далее следуют Греция (13) и Кипр (10). Эстония идет на пятой строчке, имея в своем активе восемь очков. Замыкает таблицу Гибралтар, проигравший все восемь поединков.
В октябре прошлого года сборная Эстонии в родных стенах в дебютном матче под руководством Мартина Рейма разгромила гибралтарцев со счетом 4:0. Дублем отметился Маттиас Кяйт, еще по голу забили Константин Васильев и Сергей Мошников. Все эти игроки в строю и сейчас.
Напомним, что в группе H бельгийцы гарантировали себе первое место за два тура до конца групповой стадии. Борьбу за выход в стыковые матчи ведут команды Боснии и Герцеговины, Греции, Кипра и Эстонии. Правда, у шансы последней - минимальные.
Редактор: Виктор Сольц