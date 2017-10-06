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LIVE: сборная Эстонии по футболу после первого тайма громит Гибралтар - 3:0 ({{commentsTotal}})

Спорт
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Сергей Зенев празднует гол
Сергей Зенев празднует гол Автор: ERR
Спорт

В субботу, 7 октября, в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Эстонии в гостях играет против национальной команды Гибралтара. В прямом эфире матч показывает ETV+. Наблюдать за игрой можно и на портале rus.err.ee.

Уже на четвертой минуте могли отличиться номинальные хозяева - Джейми Кумбс метров с 20 угодил в штангу.

На 10-й минуте вперед вышла сборная Эстонии - Сийм Лутс со "второго этажа" замкнул подачу Константина Васильева с углового.

Затем Васильев получил травму задней поверхности бедра, и на 20-й минуте одного из лидеров эстонской команды заменил Илья Антонов.

На 30-й минуте гости удвоили преимущество, и снова мяч был забит головой - отличился 19-летний Маттиас Кяйт, для которого этот гол стал четвертым в отброчном цикле ЧМ-2018.

На 38-й минуте Сергей Зенев воспользовался неразберихой в штрафной соперника и довел счет до крупного.

NB! Трансляция доступна только на территории Эстонии

Матч проходит на стадионе "Алгарве" в Португалии. Комментируют встречу футбольный эксперт ETV+ Алексей Маргиев и спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев.

Лутс забил свой первый гол в этом отборочном цикле

На матче работает бригада судей из Хорватии. Главным арбитром назначен 33-летний Фран Йович. Ему помогает Ивица Модрич и Игорь Крмар, четвертый судья - Марио Зебек.

Стартовый состав сборной Эстонии:

В рейтинге ФИФА сборная Эстонии занимает 84-е место, а команда Гибралтара, не набравшая ни одного рейтингового очка, находится на 206-й позиции.

После восьми туров в группе H лидирует сборная Бельгии, набравшая 22 очков. Команда Боснии и Герцеговины отстает от нее на восемь баллов. Далее следуют Греция (13) и Кипр (10). Эстония идет на пятой строчке, имея в своем активе восемь очков. Замыкает таблицу Гибралтар, проигравший все восемь поединков.

В октябре прошлого года сборная Эстонии в родных стенах в дебютном матче под руководством Мартина Рейма разгромила гибралтарцев со счетом 4:0. Дублем отметился Маттиас Кяйт, еще по голу забили Константин Васильев и Сергей Мошников. Все эти игроки в строю и сейчас.

Напомним, что в группе H бельгийцы гарантировали себе первое место за два тура до конца групповой стадии. Борьбу за выход в стыковые матчи ведут команды Боснии и Герцеговины, Греции, Кипра и Эстонии. Правда, у шансы последней - минимальные.

Редактор: Виктор Сольц

маттиас кяйтгибралтаралгарве


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