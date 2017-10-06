LIVE в субботу: сборная Эстонии по футболу сыграет на выезде с Гибралтаром

В субботу, 7 октября, в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Эстонии в гостях сыграет против национальной команды Гибралтара. В прямом эфире матч покажет ETV+. Наблюдать за игрой можно будет на портале rus.err.ee.

Начало трансляции со стадиона "Алгарве" в Португалии - в 19:00. Комментируют встречу футбольный эксперт ETV+ Алексей Маргиев и спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев.

На матче будет работать бригада судей из Хорватии. Главным арбитром назначен 33-летний Фран Йович. Помогать ему будут Ивица Модрич и Игорь Крмар, четвертый судья - Марио Зебек.

В рейтинге ФИФА сборная Эстонии занимает 84-е место, а команда Гибралтара, не набравшая ни одного рейтингового очка, находится на 206-й позиции.

После восьми туров в группе H лидирует сборная Бельгии, набравшая 22 очков. Команда Боснии и Герцеговины отстает от нее на восемь баллов. Далее следуют Греция (13) и Кипр (10). Эстония идет на пятой строчке, имея в своем активе восемь очков. Замыкает таблицу Гибралтар, проигравший все восемь поединков.

В октябре прошлого года сборная Эстонии в родных стенах в дебютном матче под руководством Мартина Рейма разгромила гибралтарцев со счетом 4:0. Дублем отметился Маттиас Кяйт, еще по голу забили Константин Васильев и Сергей Мошников. Все эти игроки в строю и сейчас.

Напомним, что в группе H бельгийцы гарантировали себе первое место за два тура до конца групповой стадии. Борьбу за выход в стыковые матчи ведут команды Боснии и Герцеговины, Греции, Кипра и Эстонии. Правда, у шансы последней - минимальные.