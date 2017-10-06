В субботу, 7 октября, в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Эстонии в гостях разгромила национальную команду Гибралтара со счетом 6:0. Хет-трик сделал Йоонас Тамм.

Матч прошел на стадионе "Алгарве" в Португалии. Уже на четвертой минуте могли отличиться номинальные хозяева - Джейми Кумбс метров с 20 угодил в штангу.

На 10-й минуте вперед вышла сборная Эстонии - Сийм Лутс со "второго этажа" замкнул подачу Константина Васильева с углового.

Затем Васильев получил травму задней поверхности бедра, и на 20-й минуте одного из лидеров эстонской команды заменил Илья Антонов.

На 30-й минуте гости удвоили преимущество, и снова мяч был забит головой - отличился 19-летний Маттиас Кяйт, для которого этот гол стал четвертым в отброчном цикле ЧМ-2018.

На 38-й минуте Сергей Зенев воспользовался неразберихой в штрафной соперника и довел счет до крупного.

В начале второго тайма прекрасную возможность для взятия ворот упустил игравший на острие атаке Йоонас Тамм, но буквально сразу же реабилитировался и, получив разрезающий пас от Антонова, сделал счет 4:0. Для игрока "Флоры", обычно действующего в обороне, этот гол стал дебютным за национальную команду.

На 60-й минуте вышедший на замену Хенри Аниер мог увеличить преимущество, но попал в перекладину. К 77-й минуте Тамм забил еще два мяча и оформил хет-трик - 6:0.

Последний раз хет-трик в матче за сборную делал Индрек Зелински - 16 ноября 1996 года в товарищеском поединке с Индонезией.

6:0 - это повторение самой крупной победы сборной Эстонии за всю историю. 89 лет назад - в 1928 году - с таким же счетом в родных стенах на Кубке Балтии была повержена команда Литвы. Так что нынешний успех - это самая крупная победа в отброчных турнирах, самая крупная победа после восстановления независимости и самая крупная победа на выезде.

В другом поединке группы Н обеспечившая досрочно выход в финальную стадию чемпионата мира сборная Бельгии на выезде обыграла команду Боснии и Герцеговины - 4:3.

После девяти туров в группе H лидирует сборная Бельгии, набравшая 25 очков. Далее идут Босния и Герцеговина (14), Греция (13), Эстония (11) и Кипр (10). Замыкает таблицу Гибралтар, проигравший все девять поединков. У Греции и Кипра еще есть игра в запасе, эти команды встречаются сегодня поздно вечером.

Борьбу за выход в стыковые матчи ведут команды Боснии и Герцеговины, Греции, Кипра и Эстонии. Правда, у последней шансы - минимальные.

Лутс забил свой первый гол в этом отборочном цикле

Стартовый состав сборной Эстонии:

До матча

В рейтинге ФИФА сборная Эстонии занимает 84-е место, а команда Гибралтара, не набравшая ни одного рейтингового очка, находится на 206-й позиции.

В октябре прошлого года сборная Эстонии в родных стенах в дебютном матче под руководством Мартина Рейма разгромила гибралтарцев со счетом 4:0. Дублем отметился Маттиас Кяйт, еще по голу забили Константин Васильев и Сергей Мошников. Все эти игроки в строю и сейчас.

Просмотр видеоматериалов доступен только на территории Эстонии