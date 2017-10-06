rus.err.ee

ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии благодаря хет-трику Йоонаса Тамма разгромила Гибралтар - 6:0 ({{commentsTotal}})

Спорт
{{1507293420000 | amCalendar}}
Спорт

В субботу, 7 октября, в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Эстонии в гостях разгромила национальную команду Гибралтара со счетом 6:0. Хет-трик сделал Йоонас Тамм.

Матч прошел на стадионе "Алгарве" в Португалии. Уже на четвертой минуте могли отличиться номинальные хозяева - Джейми Кумбс метров с 20 угодил в штангу.

На 10-й минуте вперед вышла сборная Эстонии - Сийм Лутс со "второго этажа" замкнул подачу Константина Васильева с углового.

Затем Васильев получил травму задней поверхности бедра, и на 20-й минуте одного из лидеров эстонской команды заменил Илья Антонов.

На 30-й минуте гости удвоили преимущество, и снова мяч был забит головой - отличился 19-летний Маттиас Кяйт, для которого этот гол стал четвертым в отброчном цикле ЧМ-2018.

На 38-й минуте Сергей Зенев воспользовался неразберихой в штрафной соперника и довел счет до крупного.

В начале второго тайма прекрасную возможность для взятия ворот упустил игравший на острие атаке Йоонас Тамм, но буквально сразу же реабилитировался и, получив разрезающий пас от Антонова, сделал счет 4:0. Для игрока "Флоры", обычно действующего в обороне, этот гол стал дебютным за национальную команду.

На 60-й минуте вышедший на замену Хенри Аниер мог увеличить преимущество, но попал в перекладину. К 77-й минуте Тамм забил еще два мяча и оформил хет-трик - 6:0.

Последний раз хет-трик в матче за сборную делал Индрек Зелински - 16 ноября 1996 года в товарищеском поединке с Индонезией.

6:0 - это повторение самой крупной победы сборной Эстонии за всю историю. 89 лет назад - в 1928 году - с таким же счетом в родных стенах на Кубке Балтии была повержена команда Литвы. Так что нынешний успех - это самая крупная победа в отброчных турнирах, самая крупная победа после восстановления независимости и самая крупная победа на выезде.

В другом поединке группы Н обеспечившая досрочно выход в финальную стадию чемпионата мира сборная Бельгии на выезде обыграла команду Боснии и Герцеговины - 4:3.

После девяти туров в группе H лидирует сборная Бельгии, набравшая 25 очков. Далее идут Босния и Герцеговина (14), Греция (13), Эстония (11) и Кипр (10). Замыкает таблицу Гибралтар, проигравший все девять поединков. У Греции и Кипра еще есть игра в запасе, эти команды встречаются сегодня поздно вечером.

Борьбу за выход в стыковые матчи ведут команды Боснии и Герцеговины, Греции, Кипра и Эстонии. Правда, у последней шансы - минимальные.

Лутс забил свой первый гол в этом отборочном цикле

Стартовый состав сборной Эстонии:

До матча

В рейтинге ФИФА сборная Эстонии занимает 84-е место, а команда Гибралтара, не набравшая ни одного рейтингового очка, находится на 206-й позиции.

В октябре прошлого года сборная Эстонии в родных стенах в дебютном матче под руководством Мартина Рейма разгромила гибралтарцев со счетом 4:0. Дублем отметился Маттиас Кяйт, еще по голу забили Константин Васильев и Сергей Мошников. Все эти игроки в строю и сейчас.

Просмотр видеоматериалов доступен только на территории Эстонии

Редактор: Виктор Сольц

маттиас кяйтгибралтаралгарве


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Врачи рекомендуют всем сделать прививку от гриппа.

Врач: вакцина убережет от осложнений гриппа

Врачи рекомендует начинать вакцинироваться от гриппа. В особенности это касается детей, тех кто старше 60 и больных некоторыми хроническими заболеваниями. Прививка сводит к минимуму вероятность заболеть, а если вакцинированный все-таки заразится, то течение болезни будет легким и без осложнений.

выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
06.10

Парки ветрогенераторов Eesti Energia увеличили в сентябре производство энергии на 25%

05.10

Ансип: станцию в Койдула построили для пресечения контрабанды

05.10

Elron получила первые колесные пары из России

05.10

Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры

05.10

Nordica перевезла в сентябре рекордное число пассажиров

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Музыка листопада.

В Тарту открывается 8-й фестиваль авторской песни "Музыка листопада"

В Тарту в пятницу стартовал с творческого вечера почетных гостей международный фестиваль авторской песни "Музыка листопада", на котором в субботу на сцене музыкальной школы имени Эллера выступят исполнители из разных стран - от Эстонии до Австралии.

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
21:48

ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии благодаря хет-трику Йоонаса Тамма разгромила Гибралтар - 6:0Обновлено

21:09

ФОТО: в центре Москвы и других городах России прошли акции сторонников НавальногоОбновлено

21:04

В воскресенье дождливо и ветрено

20:46

Отт Тянак идет третьим на ралли Испании

20:36

В волости Кыуэ соревновались садовые тракторы

20:29

Медики оказали помощь 11 пострадавшим при наезде машины на людей в ЛондонеОбновлено

20:10

Врач: вакцина убережет от осложнений гриппа

20:04

Актуальная камера 07.10.2017 (20:00)

19:22

К срочной службе в рамках последнего в этом году призыва приступили 1138 человек

18:15

Полиция с помощью вертолета спасла заблудившегося на болоте мужчину

17:45

Президентом Всемирной федерации шашек избран Янек Мягги

17:03

Агент ФБР помог раскрыть планы террористов устроить в США "второе 11 сентября"

16:35

СМИ: в Финляндии впервые зарегистрирована "мужская беременность"

16:09

В городах Испании проходят акции, призывающие к диалогу о судьбе Каталонии

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: