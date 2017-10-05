Государство выделит 1,5 миллиона евро на ремонт домашних систем отопления ({{commentsTotal}})
Правительство выделит 1,5 миллиона евро на приведение в порядок отопительных систем в домах, в которых проживают находящиеся в тяжелом материальном положении люди. Общий бюджет проекта „Сделаем дома пожаробезопасными“, включая ожидаемый вклад местных самоуправлений, составляет 3 миллиона евро. Приведение отопительных систем в порядок начнется в 2018 году. Подробнее об этом рассказывает министр внутренних дел Андрес Анвельт: