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Закон о сожительстве вызвал скандал в духовенстве Эстонской лютеранской церкви ({{commentsTotal}})

Эстония
Кристьян Пихл
Эстония

Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранский церкви (EELK) Урмас Вийльма выразил тревогу в связи с высказыванием пастора прихода Ристи Анники Лаатс в передаче “Suud puhtaks” на ETV, в котором она выступила в защиту закона о сожительстве.

"Мне очень жаль, что точка зрения Анники Лаатс ставит церковь, ее духовенство и других ее деятелей, в том числе лидеров церкви и меня самого, в такое положение, где нужно выяснять, каких позиций на самом деле придерживается EELK и как возможно, что духовенство EELK высказывают мнение, идущее вразрез с учением церкви", - написал Вийльма в соцсетях.

В передаче также принял участие помощник пастора таллиннского прихода церкви Святого Иоанна Арне Хиоб, который, по словам Вийльма, высказал мнение, которое соответствует мнению церкви — до тех пор, пока узаконивание сожительства однополых пар сопровождается замутнением и новой дефиницией понятий, с этим законом нельзя согласиться и одобрить относящиеся к нему прикладные акты, передает err.ee.

Вийльма добавил, что обратившаяся к члену фракции EKRE Яаку Мадисону Анника Лаатс и сама признала, что ее точка зрения отличается от позиции церкви.

"Я не понимаю, как член духовенства EELK может публично противоречить церкви, ведь Анника Лаатс не представляла в передаче только себя, а подчеркивала, что она служитель церкви", - сказал Вийльма.

"Позиция церкви по-прежнему такова, что гомосексуальные отношения, так же как и гетеросексуальные отношения вне брака противоречат воле Божией, поэтому здесь мы имеем дело с грехом. Церковь считает, что брак — это союз мужчины и женщины, который связан Богом. Поэтому люди не в праве это менять, даже большинством голосов в парламенте", - написал Вийльма.

Редактор: Дина Малова

закон о сожительствеевангелическо-лютеранская церковьурмас вийльмаархиепископ


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