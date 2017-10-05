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В октябре спасатели проведут консультации в домах с печным отоплением ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

В пятинцу Спасательный департамент начинает консультирование перед началом отопительного сезона, чтобы помочь жителям Ляэне- и Ида-Вирумаа сделать свой дом безопаснее.

Консультации на дому проведут профессиональные и добровольные спасатели. На этот раз в фокусе внимания спасателей будут находиться квартиры и дома с каминами и печами. Топки должны в таких домах быть в порядке, чтобы не было несчастных случаев.

По закону, отопительные системы в таких квартирах и рядных домах необходимо чистить с помощью профессионального трубочиста раз в год, о чем на руках должен быть соответствующий акт. В частных домах можно топки чистить и самим, но раз в пять лет тоже требуется вызывать трубочиста.

"В то же время, спасатели не будут ходить или штрафовать, а всего лишь консультировать, потому что зачастую люди не замечают какие-то нюансы, которые могут быть пожароопасными", - говорит советник бюро превентивной работы Восточного спасательного центра Лийна Ярви. "Мы призываем всех, кто хочет побеседовать о безопасности, регистрироваться для получения бесплатной консультации по телефону 1524. Информация передается спасателям, которые уже сами договариваются с жителями о подходящем времени", - добавил он.

Заглядывать в камин или печку спасатели не будут, однако обратят внимание на то, покрыта ли площадь у печки пожаробезопасным материалом или насколько близко к ней складируются воспламеняющиеся материалы. Вдобавок спасатели расскажут об уходе за дымовым датчиком.

У каждого есть возможность заказать такую консультацию, позвонив по номеру 1524. Консультировать будут профессиональные и добровольные спасатели, которые при посещении должны предъявлять соответствующее удостоверение и будут одеты в форму Спасательного департамента. Подлинность предъявленного удостоверения можно проверить, позвонив на тот же телефон 1524.

Консультации будут проводиться до конца октября.

Редактор: Дина Малова

Источник: BNS

печное отоплениепожароопасность


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