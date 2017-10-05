Полиция получила несколько сообщений о мошенниках, говорящих на русском языке, которые отвлекают внимание людей, снимающих деньги в банкомате, и крадут у них банковскую карту или снимают наличные.

Руководитель бюро информации Лыунаской префектуры Индрек Ояметс рассказал о последнем случае, произошедшем 4 октября в Вильянди, службе новостей "Радио 4".

"Поступила информация о действиях двух мошенников в Вильянди около банкомата на улице Ляэне. Один из них якобы обронил деньги. Другой под видом случайного прохожего нашел их и вовлек в представление ничего не подозревающую жертву, предлагая разделить деньги поровну. Затем к ним вернулся первый мошенник и стал обвинять обоих в присвоении денег и требовать показать кошельки. Мошенникам удалось завладеть банковской карточкой жертвы и снять деньги через банкомат".

По словам полицейского, такая ситуация случилась и в Тарту около банкомата на улице Яама, но там человек оказался внимательным, не вытащил свой кошелек, а позвонил в полицию и мошенники скрылись.

Мошенники создают ситуацию, в которой честный человек чувствует себя неловко, пытается доказать, что он не брал чужих денег, и показывает свой кошелек. Мошенники в это время забирают банковскую карточку или находящуюся там наличность.

"Главный совет – никогда не показывайте свой кошелек чужим людям. Надо сразу сообщить, что вызываете полицию", – сказал Ояметс.

Воры, орудовавшие в Вильянди, были примерно 40 лет, худощавого телосложения, ростом приблизительно 175 см. Мужчины были одеты в темную одежду и говорили на русском языке.