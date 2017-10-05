В волости Урвасте откроется выставка "100 зерновых грядок"

Подарок к столетию Эстонской Республики - передвижная выставка "100 зерновых грядок" - откроется в полдень 8 октября в церкви Урвасте. В течение школьного года выставка будет показана во всех учебных заведениях, которые приняли участие к проекте.

На семи выставочных стендах уместилось более полусотни фотографий о том, как отбирали, проращивали, сажали семена злаков, о сборе урожая. Фотографии сопровождаются текстом и комментариями.

Передвижная выставка подходит для экспонирования в школах и детских садах в качестве вспомогательного материала на занятиях по природоведению.

На выставке имеется перечень учреждений, которые присоединились к начинанию, а также описание пяти злаковых и трех бобовых культур.

Грядки с этими культурами посадили 13 детских садов, 13 школ, семь музеев и многие семьи.

В каждом из мест выставка будет показана в течение недели и таким образом за учебный год ее увидят ребята их всех учреждений, которые поддержали проект.

Выставку инициировало сельское общество Урвасте, ее оформлением занялась художница Эпп Маргна.

Проект "100 зерновых грядок" является подарком к столетнему юбилею ЭР.