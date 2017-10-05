rus.err.ee

В волости Урвасте откроется выставка "100 зерновых грядок" ({{commentsTotal}})

EV100
Передвижная выставка „100 зерновых грядок
Передвижная выставка „100 зерновых грядок" будет показана во всех учебных заведениях, которые приняли участие к проекте. Автор: ev100.ee
EV100

Подарок к столетию Эстонской Республики - передвижная выставка "100 зерновых грядок" - откроется в полдень 8 октября в церкви Урвасте. В течение школьного года выставка будет показана во всех учебных заведениях, которые приняли участие к проекте. 

На семи выставочных стендах уместилось более полусотни фотографий о том, как отбирали, проращивали, сажали семена злаков, о сборе урожая. Фотографии сопровождаются текстом и комментариями.

Передвижная выставка подходит для экспонирования в школах и детских садах в качестве вспомогательного материала на занятиях по природоведению.

На выставке имеется перечень учреждений, которые присоединились к начинанию, а также описание пяти злаковых и трех бобовых культур.

Грядки с этими культурами посадили 13 детских садов, 13 школ, семь музеев и многие семьи. 

В каждом из мест выставка будет показана в течение недели и таким образом за учебный год ее увидят ребята их всех учреждений, которые поддержали проект.

Выставку инициировало сельское общество Урвасте, ее оформлением занялась художница Эпп Маргна.

Проект "100 зерновых грядок" является подарком к столетнему юбилею ЭР.

Редактор: Дина Малова

ev100выставка "100 зерновых грядок"


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Референдум в Каталонии
Президент Тоомас Хендрик Ильвес.

Politico: Ильвес – один из потенциальных кандидатов в переговорщики по каталонскому кризису

Международное политическое издание Politico в среду назвало экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса одним из потенциальных кандидатов в переговорщики для посредничества между властями Испании и добивающейся независимости администрацией Каталонии.

ЭСТОНИЯ
выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Владимир Вайнгорт

Владимир Вайнгорт: новый закон о КТ не решит имеющиеся проблемы

По мнению члена правления Балтийского института жилищной экономики и политики Владимира Вайнгорта, новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах не решит проблемы малообеспеченных семей и не устранит коллективную ответственность членов КТ перед поставщиками тепла и воды.

ЭКОНОМИКА
04.10

Eesti Pandipakend передумала строить новый завод из-за роста приграничной торговли с Латвией

04.10

Еврокомиссия оштрафует Amazon на 250 млн евро

04.10

Бывший вице-президент Банка Эстонии Андрес Сутт войдет в правление Eesti Energia

04.10

ЭЖД терпит убытки из-за низкой загрузки станции Койдула

04.10

В Тарту проходит семинар о ведении бизнеса с исламскими странами

СПОРТ
КУЛЬТУРА
День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
последние новости
13:13

Из Украины выслали журналиста НТВ

13:01

Закон о сожительстве вызвал скандал в духовенстве Эстонской лютеранской церкви

12:35

ФОТО: в Тарту после капремонта открылся Арочный мостОбновлено

12:31

ВИДЕО: завершился предвыборный баттл Якобишвили (EKRE) VS Илляшевич (ОЛПЭ)Обновлено

12:29

В волости Урвасте откроется выставка "100 зерновых грядок"

12:17

Полиция получила несколько сообщений о мошенничестве

12:11

В октябре спасатели проведут консультации в домах с печным отоплением

11:45

Государство выделит 1,5 миллиона евро на ремонт домашних систем отопления

10:39

Из-за тяжелого заболевания Сарапуу не примет участия в процессе по делу Сависаара

10:27

Футбольный матч Гибралтар - Эстония рассудят хорваты

09:57

Пропавший в Нарве 41-летний Алексей при обнаружении нуждался в медпомощиОбновлено

09:48

Через две недели в Нарве пройдет очередной День донора

09:14

Среди 396 клиентов столичного вытрезвителя в сентябре были 2 подростка

08:58

Победитель волейбольной Балтийской лиги уступил чемпиону Эстонии

актуальная камера
погода
топ читаемости
09:57

Пропавший в Нарве 41-летний Алексей при обнаружении нуждался в медпомощиОбновлено

04.10

Пропавшего в Нарве 27-летнего Дмитрия нашли при помощи местной жительницыОбновлено

04.10

Коррупцию в Нарве можно победить, если не голосовать за нечестных людейОбновлено

04.10

В Таллинне открылся интерактивный музей кино

04.10

Рейтинг самых богатых людей Эстонии возглавил Рауль КирьяненОбновлено

29.09

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

04.10

Politico: Ильвес – один из потенциальных кандидатов в переговорщики по каталонскому кризису

04.10

Убийство датской журналистки: на диске подозреваемого найдены видео обезглавливания женщин

04.10

Новым главой Центра русской культуры стал Эдуард ТоманОбновлено

04.10

Из сквера Пяхклимяэ постараются выжить любителей выпить на природе

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: