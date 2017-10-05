Из Украины выслали журналиста НТВ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о выдворении из страны корреспондента программы "Центральное телевидение" телекомпании НТВ Вячеслава Немышева, который был задержан накануне в Киеве. Журналиста выслали из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины.

Немышев "принудительно возвращен в РФ", это произошло на пограничном пункте Сеньковка в четыре утра, следует из заявления службы. Сотруднику НТВ, которого СБУ в своем пресс-релизе называет пропагандистом, запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года, сообщает Би-Би-Си.

Накануне стало известно, что корреспондента "Центрального телевидения" - субботнего информационного шоу на НТВ с ведущим Вадимом Такменевым - задержали в столице Украины. Он был доставлен в одно из отделений полиции, а позже передан сотрудникам СБУ.

Телекомпания сообщала, что Немышев "выполнял редакционное задание". "Корреспондент записывал на улице стендап (фрагмент репортажа, когда автор присутствует в кадре), во время которого разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт", - сообщало НТВ.

Позже источник агентства Интерфакс-Украина сообщил, что Немышев якобы был задержан полицией за совершение уголовного правонарушения.

В СБУ подтверждали, что корреспондент НТВ доставлен к ним на допрос. При себе у него обнаружили аккредитацию для работы в самопровозглашенной Донецкой народной республике, что и стало основанием для передачи задержанного из рук полиции в СБУ.