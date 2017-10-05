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Избирком: электронное голосование стартовало в Эстонии без сбоев ({{commentsTotal}})

Выборы
Популярность э-голосования в Эстонии набирает обороты.
Популярность э-голосования в Эстонии набирает обороты. Автор: Postimees/Scanpix
Выборы

Электронное голосование на местных выборах стартовало успешно и без сбоев, заявил руководитель Государственной службы по организации выборов Прийт Винкель.

Доступ в интернет-среду открылся сегодня в 9 часов утра и, по словам Прийта Винкеля, имеющие право голоса жители Эстонии активно приступили к голосованию, передает в четверг, 5 октября, служба новостей "Радио 4". 

"За первые два часа голосования в интернете проголосовали в общей сложности 5670 человек. То есть, люди очень интенсивно приступили к голосованию. Эта цифра более или менее сравнима с общим количеством голосующих в первый день и в первые часы и в прежние годы. Она не больше и не какая-то особенная и вполне характерна для начала голосования", - сказал Винкель.

К 13:30 число проголосовавших электронным путем достигло уже 11 588 человек.

Сбоев и прочих технических проблем не возникло, а если у кого-то из пользователей возникнут сложности, организаторы голосования без помощи его не оставят, заверил Винкель.

"Система никак не связана с определенными браузерами. Достаточно в любом браузере скачать нужную программу. После этого уже в самом компьютере активизируется специальная программа, никак не связанная с браузером. Если ее скачать, дальше все пойдет легко", - сказал Прийт Винкель.

"Но если кто-либо столкнется с трудностями в своем компьютере, либо возникнут прочие вопросы, можно обратиться за помощью по телефону 631 6633 или направив письмо по электронному адресу abi@valimised.ee", - добавил специалист.

Прийт Винкель отметил, что пока технически сложно определить, какие города или уезды отличились особой активностью в голосовании, эти данные можно будет проанализировать позднее, как и сведения о том, сколько человек, имеющих право голоса, воспользовались возможностью проголосовать, находясь за рубежом.

Ратас призывает голосовать

Премьер-министр Юри Ратас на сегодняшней пресс-конференции правительства призвал всех имеющих право голоса на местных выборах не оставаться в стороне.

"Я призываю всех жителей Эстонии обязательно воспользоваться этим правом и отдать свой голос за того или иного кандидата, список той или иной партии, избирательный союз или за независимого кандидата, за тех, кого вы считаете самым достойным. Я рад тому, что на этот раз свой вклад в проведение местных выборов могут впервые внести 16 и 17-летняя молодежь и я очень надеюсь, что в этой возрастной группе голосование будет хоть и самым первым, но достаточно активным", - сказал Ратас.

Электронное голосование началось в 9:00 5 октября и продлится до 18:00 11 октября.

Редактор: Сергей Михайлов

выборыместные выборыэлектронное голосование


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