Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Премия присуждена за то, что "в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром", передает meduza.io, Интерфакс.

Исигуро известен по романам "Остаток дня", "Не отпускай меня" и "Погребенный великан".

В 2016 году Нобелевская премия по литературе была присуждена американскому музыканту Бобу Дилану с формулировкой "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".

Нобелевская премия 2015 года была присуждена писательнице из Белоруссии Светлане Алексиевич "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время".

На этой неделе были объявлены имена обладателей Нобелевской премии за 2017 год по медицине, физике и химии. Премию по медицине присудили за исследование механизма "биологических часов", по физике – за обнаружение гравитационных волн, а по химии – за разработку криоэлектронной микроскопии.

Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (944 000 евро).