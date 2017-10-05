Наушники Google переводят иностранную речь

Новые беспроводные наушники Google подсказывают дорогу, ищут нужную вам информацию в интернете и переводят иностранную речь в момент разговора. Русский язык, однако, это устройство пока не поддерживает.

На презентации Google, прошедшей 4 октября в Сан-Франциско, компания представила серию новых устройств. Среди них беспроводные наушники Pixel Buds, позволяющие переводить речь с иностранного языка в режиме реального времени, сообщает Би-Би-Си.

Наушники подключены к смартфону Pixel с голосовым помощником Google Assistant. Помощник распознает иностранную речь и диктует перевод в наушники. Свою речь также можно перевести с помощью смартфона, надиктовав ему ответ.

В качестве демонстрации возможностей Pixel Buds сотрудники Google устроили диалог: один из них говорил по-английски, другой отвечал ему на шведском языке.

Пока устройство поддерживает 40 языков, русского в этом списке нет.