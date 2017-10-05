Расходы Эстонии на беженцев выросли за год в пять раз

Объем предоставленной Эстонией официальной гуманитарной помощи и помощи по развитию в 2016 году увеличился в годовом сравнении примерно на 10 млн евро и достиг 0,19% ВВП, при этом расходы на прием беженцев выросли в пять раз с 0,48 до 2,5 млн евро.

Об этом сообщается в отчете Министерства иностранных дел Эстонии, представленном в четверг, 5 октября.

Согласно отчету, в период 2015-2016 годов Эстония увеличила объем официально предоставленной гуманитарной помощи и помощи по развитию с 30,6 млн до 40,3 млн евро.

Главной причиной роста было увеличение выплат Эстонией из бюджета Министерства финансов в пользу европейского сотрудничества в области развития. Так, в 2016 году вклад Эстонии в бюджет Еврокомиссии увеличился с 10,6 млн до 15,9 млн евро, а выплаты в Европейский фонд развития (EDF) с 1,7 млн до 2,5 млн евро, по сравнению с предыдущим годом.

Расходы на прием беженцев увеличились с 0,48 млн до 2,5 млн евро.

Кроме того, Эстония выделила средства в созданный в 2016 году Еврокомиссией фонд в пользу находящихся в Турции беженцев. На эти цели из бюджета Министерства финансов было выделено 2,8 млн евро.

По предварительным данным, общая сумма помощи, рассчитанная на основании представленных всеми госучреждениями Эстонии данных, составила 0,19% ВВП.