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Екатерина Патюк дебютирует в марафоне ({{commentsTotal}})

Спорт
Екатерина Патюк впервые в жизни примет участие в марафоне.
Екатерина Патюк впервые в жизни примет участие в марафоне. Автор: Postimees/Scanpix
Спорт

Выигравшая 1 октября с новым рекордом трассы забег из Пайде в Тюри эстонская спортсменка Екатерина Патюк (34) в ноябре впервые в жизни будет мешать марафон.

Об этом в четверг, 5 октября, сообщил портал спортивных новостей вещания sport.err.ee, отметив, что Патюк зарегистрировалась для участия в марафоне в Валенсии, который пройдет 19 ноября.

"В это время там достаточно тепло. Сама трасса хорошая и ровная", - ответила Екатерина Патюк на вопрос, почему она решила пробежать марафон в Валенсии.

Вторая причина заключается в том, что в марте следующего года в Валенсии пройдет чемпионат мира по полумарафону, в котором Екатерина Патюк примет участие.

Норматив для участия в ЧМ по полумарафону (1 час и 17 минут) она выполнила в сентябре на Таллиннском марафоне, преодолев 21,1 км за 1:15,17.

Что касается марафона в Валенсии, то конкретных целей Екатерина Патюк перед собой не ставит.

"Если покажу хорошее время, то хорошо, но в первую очередь я собираюсь все-таки просто попробовать", - прокомментировала спортсменка.

Редактор: Сергей Михайлов

марафонекатерина патюкмарафон в валенсии


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