Членом правления банка SEB станет Артем Соколов

Занимавшая прежде должность руководителя сферы банковского обслуживания предприятий Ээрика Вайкмяэ-Койт возглавит в SEB Балтийское подразделение сферы развития бизнеса.

"Я рад приветствовать Артема в команде SEB. Его опыт руководителя нескольких крупных предприятий даст нам очень хорошую перспективу. Артем – уважаемый руководитель, и его амбициозность и преданность работе будут большим вкладом в команду SEB", - прокомментировал новое назначение председатель правления SEB Аллан Парик.

Артем Соколов имеет большой опыт работы руководителя в сфере финансов, занимал различные должности в Европейском банке реконструкции и развития, Swedbank, входил в правление Estonian Cell и G4S.