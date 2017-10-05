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Утверждена планировка на строительство 50-метрового бассейна в Ласнамяэ ({{commentsTotal}})

Спорт
Бассейн в водном центре Aura.
Бассейн в водном центре Aura. Автор: Scanpix/Postimees
Спорт

Горуправа Таллинна утвердила детальную планировку земельного участка на улице Варраку, 14 и прилегающей территории, позволяющую построить у спортхолла Tondiraba бассейн с 50-метровыми плавательными дорожками.

Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"Эта планировка позволяет построить у спортхолла полноразмерный бассейн с десятью 50-метровыми дорожками", - сказал и.о. мэра Таллинна Таави Аас.

Он подчеркнул, что бассейн будет иметь олимпийские размеры, а также включать в себя разминочный бассейн с четырьмя 25-метровыми дорожками.

По словам Ааса, бассейном смогут пользоваться не только спортсмены, но и обычные граждане.

Помимо бассейна, на этой территории планируется построить отель для обслуживания спортивных сооружений и здание клуба.

Утверждение детальной планировки позволит начать подготовку конкурса и поиск строительной компании.

Как ранее сообщал rus.err.ee, вопрос дефицита в Эстонии бассейнов с 50-метровыми дорожками обострился летом прошлого года, когда стало известно о планах закрыть на ремонт единственный в Таллинне бассейн с такими дорожками в водном центре Kalev SPA.

Президент Эстонского союза плавания Карол Кованен тогда заявил, что для эстонского плавания это будет означать катастрофу, поскольку в Эстонии останется лишь один 50-метровый бассейн, который расположен в тартуском водном центре Aura.

Летом этого года бассейн Kalev SPA закрылся на ремонт, который продлится как минимум до осени 2018 года.

На Олимпиаде в Бразилии Эстонию представляли всего два пловца - Мартин Алликвеэ и Мария Романюк. Они оба не смогли выполнить олимпийский норматив, а попали в Рио по специальному приглашению. По словам главного тренера сборной Эстонии Рихо Альянда, причина этого - небольшой объем тренировок, вызванный дефицитом 50-метровых бассейнов.

Редактор: Андрей Крашевский



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