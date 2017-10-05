Юри Ратас: тупиковая ситуация с законом о сожительстве при нынешней коалиции не изменится

По словам премьер-министра Юри Ратаса, он не считает вероятным, что Рийгикогу отменит закон о совместном проживании, но не считает вероятным и то, что парламент примет прикладные акты к закону.

Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что тема закона о совместном проживании по понятным причинам привлекает больше внимания в преддверии выборов местных самоуправлений.

"Я считаю, что это не на пользу этой теме", - сказал Ратас.

Ратас отметил, что не считает возможным, чтобы текущая коалиция отменила закон о совместном проживании, но также не считает возможным прогресс в принятии прикладных актов к закону.

"Такова реальность нынешней коалиции, 13-го созыва Рийгикогу. И я считаю, что именно такая ситуация сохранится до конца этого созыва", - сказал Ратас.