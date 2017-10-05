Баскетбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной Эстонии ({{commentsTotal}})
Тийт Сокк останется главным тренером сборной Эстонии по баскетболу и попробует вывести национальную команду на ЧМ-2019.
Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Эстонского баскетбольного союза (ЭБС).
Новый контракт со специалистом подписал президент ЭБС Яак Салуметс.
В квалификации ЧМ-2019 сборная Эстонии попала в группу H, где ее соперником станут национальные команды Великобритании, Греции и Израиля.
Отборочный цикл пройдет с 23 ноября по 1 июля 2018 года.
Тийт Сокк возглавляет сборную Эстонии с 2009 года.
Редактор: Сергей Михайлов