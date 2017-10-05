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"Очевидец": все больше случаев насилия в семье выявляют благодаря смелым детям ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

В эфире телепрограммы "Очевидец" ("Pealtnägija") можно было услышать отрезки реальных звонков в службу спасения, в которых несовершеннолетние дети звонят на номер 112, чтобы вызвать полицию к своим дерущимся родителям.

В понедельник, 2 октября, закончилось представление кандидатов на награду за гражданское мужество. В числе прочего прокуратура представила категорию под условным названием "смелый ребенок", передает ERR Uudised.

Телефон службы спасения 112 в Эстонии принимает свыше миллиона звонков в год, для большинства звонящих этот момент один из худших в жизни. Но среди аварий, пожаров и других катастроф стоит отметить один особый вид вызовов, когда маленький ребенок серьезно обеспокоен и в отчаянии просит помощи.

"Каждый работник центра службы спасения получает такие звонки по крайней мере раз в неделю, и вести такой разговор действительно нелегко", – сказал сотрудник службы спасения Меэлис Пиху.

Отдельной статистики по таким случаям нет, но полицейские и сотрудники Союза защиты детей утверждают, что в Эстонии все чаще выявляют случаи домашнего насилия благодаря детям, которые вызывают службу во время ссоры родителей.

"Вероятно, таких звонков стало больше, потому что у многих детей теперь есть телефоны", – отметила главный прокурор Лавли Перлинг.

"Они смелые и знают, как пользоваться службой спасения, ведь этому их обучают с самого раннего возраста", – сказала главный специалист Центра помощи жертвам в Тартумаа Катти Каск.

Такие звонки обычно не предают огласке, однако после обращения в ряд служб, передача все-таки получила разрешение на использование таких звонков в эфире.

"Когда ребенок обращается в службу спасения и просит помощи у совершенно незнакомого человека, то ему действительно невероятно страшно", – сказал руководитель отдела полиции в Кагу Хельмер Халлик.

"Для ребенка дом – это самое безопасное место, где его понимают лучше всего. Если же он начинает действовать по сути против своего дома, то их боль, очевидно, очень сильна. Перед этими маленькими героями, безусловно, стоит снять шляпу", – сказала Перлинг.

"Есть очень умные дети, которые сразу называют происходящее семейным насилием, а не каким-то другим словом", – добавил Пиху.

Однако бывают и случаи, когда у ребенка начинается паника, что все слова вылетают из головы.

"В таких обстоятельствах дети могут забыть свой домашний адрес, не говоря о том, что иногда они забывают свою фамилию и год рождения", – отметил Пиху.

Чаще всего домашнее насилие связано с употреблением алкоголя.

"Мне сразу вспоминается одна девочка 10-11 лет, которая сказала, что не могла спать всю ночь. Когда я спросила, почему она не могла спать, та ответила, что должна была охранять свою маму. Я спросила, почему? И она ответила, что отец обещал ударить ее топором", – вспомнила Катти Каск.

Ребенок может перенять модель поведения от родителей

Прокурор Перлинг отметила, что когда ребенок через пару лет перестает замечать поведение родителей и не звонит в службу спасения, то подобное поведение становится для него нормой.

"Появляется большая вероятность, что, повзрослев, он начнет вести себя также, как его отец", – сказала Перлинг.

"Сыновья часто перенимают поведение отцов и тоже начинают пинать маму ногами и обзывать разными словами. Отец ведь может так делать, почему я не могу", – сказала специалист Центра помощи жертвам Катти Каск.

По словам полицейского Хельмера Халлика, довольно много случаев, когда дети принимают сторону отца.

"Внутреннее напряжение, через которое детям приходится проходить, приводит к тому, что они начинают упрекать мать в том, что она ничего не предпринимает для того, чтобы изменить ситуацию. Поэтому зачастую они переходят на сторону отца", – рассказала Каск.

"Обычному человеку это кажется немыслимым, по этой причине очень важно не доводить ситуацию до того уровня, когда ребенок считает ситуацию нормальной", – подчеркнул Халлик.

Есть такие дети, которые снимают ссору на телефон. В одном таллиннском доме отец семейства, потерявший голову под действием алкоголя, бил свою жену. Более того, побои продолжались годами на глазах детей, иногда даже в их комнате, в том числе в комнате у 11-летнего сына. После того, как мать через годы решилась подать на мужа заявление в полицию, именно кадры 17-летней дочки помогли доказать вину мужа и посадить его за решетку.

Детей нужно подбадривать, чтобы они звонили

По словам полицейского Хельмера Халика, надо прикладывать больше усилий, чтобы дети были защищены.

"Я не могу жить в мире грез и мечтать о том, что мы настолько эффективно боремся с преступностью, что в один день насилие исчезнет. Но мы должны показать по возможности большему количеству детей, что насилие – это неправильно, что и без него можно жить", – сказала главный прокурор Лавли Перлинг.

Специалисты призывают детей, в семьях которых бывает насилие, звонить на телефон службы спасения, или поделиться с кем-нибудь из взрослых, которому доверяют.

Редактор: Дина Малова, Ирина Киреева

насилие в семье


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"Очевидец": все больше случаев насилия в семье выявляют благодаря смелым детям

В эфире телепрограммы "Очевидец" ("Pealtnägija") можно было услышать отрезки реальных звонков в службу спасения, в которых несовершеннолетние дети звонят на номер 112, чтобы вызвать полицию к своим дерущимся родителям.

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