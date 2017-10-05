Эстонец попытался провезти в рюкзаке 170 пачек сигарет из России ({{commentsTotal}})
Сотрудники эстонской погранохраны обнаружили большое количество контрабандных сигарет у прибывшего из России 19-летнего гражданина Эстонии.
Инцидент произошел 4 октября при проверке 19-летнего эстонца, прибывшего на погранпереход в Койдула со стороны России, сообщила в четверг, 5 октября, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
При осмотре его рюкзака таможенники обнаружили 3400 сигарет с российскими акцизными марками.
После завершения предусмотренных в таком случае процессуальных действий мужчина отправился обратно в Российскую Федерацию.
Редактор: Андрей Крашевский