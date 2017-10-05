Nordica перевезла в сентябре рекордное число пассажиров

Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Nordica.

В сообщении отмечается, что прирост по сравнению с сентябрем прошлого года составил 74%.

Авиакомпания совершила в сентябре 1158 полетов и сохранила лидерство с самой высокой долей отправлений из Таллиннского аэропорта – 28,5%.

Директор по коммерческому развитию Nordica Свен Кукемельк отметил, что авиакомпания по-прежнему со значительным отрывом лидирует по количествам отправлений и прибытий в Таллинн.

"Наше сентябрьское расписание рейсов было особенно плотным в связи с председательством Эстонии в Совете ЕС, соответственно, увеличилось и количество пассажиров. К сожалению, при этом несколько ухудшился показатель регулярности рейсов", - сказал Кукемельк, пообещав улучшить пунктуальность компании.

"В октябре эта статистика существенно улучшится. Ради этого мы уже предприняли соответствующие шаги. Обещаем и в дальнейшем повышать качество обслуживания. Мы намерены стать лучшей по вылетам из Таллинна авиакомпанией, обеспечивая отличные точность и регулярность", - заявил директор по коммерческому развитию Nordica.

Доля неотмененных рейсов компании составила в сентябре 96%, а доля вылетов с отклонением не более чем в 15 минут от указанного в расписании времени – 72%.

На прошлой неделе Nordica анонсировала два новых летних маршрута: в Констанцу в Румынии и Охрид в Македонии.