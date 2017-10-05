В Силламяэ серьезные травмы получил работник автомастерской, заведено уголовное дело ({{commentsTotal}})
В Силламяэской автомастерской кабина грузового автомобиля придавила 43-летнего автомеханика. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Ида-Вирускую больницу. Полиция завела уголовное дело.
По данным Идаской префектуры, инцидент произошел 4 октября в 12:30 в автомастерской на Таллиннском шоссе в Силламяэ. Пострадал выполнявший ремонтные работы под кабиной грузовика 43-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. По факту травмы на рабочем месте полиция завела уголовное дело.
Мужчина находится в Ида-Вируской региональной больнице.
Редактор: Артур Тооман