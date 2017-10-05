Мооника Батракова отказалась давать в суде показания по делу Сависаара

В четверг, 5 октября, прокурор вызвал в Харьюский уездный суд в качестве свидетеля на процессе по делу экс-лидера Центристской партии Моонику Батракову, которая недавно сменила фамилию на Парксепп. Однако советник столичного мэра отказалась давать показания.

"Я воспользуюсь своим конституционным правом и заявляю, что не хочу давать показания", - сказала Парксепп. Точно так же она вела себя и на досудебном расследовании.

Защитник одного из подсудимых по делу, строительного предпринимателя Айвара Туульберга, присяжный адвокат Индрек Лепик отметил, что в обвинительном акте нет ни одной ссылки на данного свидетеля и по этой причине в заслушивании Парксепп нет необходимости.

Прокурор возразил, что все же Парксепп под фамилией Батракова упоминается в обвинении, например, Туульберг в поисках контакта с городскими властями общался именно с Батраковой.